Truena obispo de Aguascalientes contra  espectaculares de Sheinbaum 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El obispo Juan Espinoza Jiménez tronó contra los espectaculares vinculados a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y donde se utiliza la imagen de la Catedral de esta ciudad.

“Con todo respeto, qué mal gusto. Yo la verdad ni me daban ganas de voltear a verlos. A mí no me ofende, pues nosotros no lo pusimos. Pero es algo de muy mal gusto”, declaró en conferencia de medios.

Espinoza Jiménez deslindó a la Iglesia católica de cualquier vínculo con la morenista y en ese sentido pidió mayor intervención de la feligresía.

“Si ellos quieren usar a la iglesia, ustedes mismos saquen la conclusión. Porqué ponen a la Catedral, hubieran puesto algo más atractivo. Aquí es donde los católicos deben de salir al quite. Se ve cómo intentan manipular”, apuntó el jerarca.

A últimas fechas, en diversas ciudades del país se han colocado espectaculares con el hastag #EsClaudia, una presunta silueta de Sheinbaum y la imagen de algún punto de esa urbe. La jefa de Gobierno es considerada una aspirante a la Presidencia de la República en 2024.