Truena diputado del PRD contra su partido por “compadrazgos y amiguismos” en la nómina del ICA

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- “El PRD entendió mal el mensaje de la integración de un cogobierno”, puntualizó Cuauhtémoc Escobedo Tejada, legislador del Sol Azteca, quien criticó que su partido político haya acaparado posiciones en el Instituto Cultural (ICA) y que ya derivó en una manifestación abierta de personal docente de la Universidad de las Artes.

“La dirigencia del PRD se equivocó porque quiso hacer política con la nómina del ICA y ha desplazado a varios perfiles culturales, de muchos años, por poner a personas cercanas a la dirección estatal”, declaró en entrevista colectiva.

– ¿O sea que se dan los compadrazgos que antes criticaban?

– Ahí están los compadrazgos y los amiguismos en la nómina del ICA.

Tras haber integrado la coalición Va por Aguascalientes que encabezó el PAN para ganar la gubernatura, al PRD se le asignó el ICA a través de Alejandro Vázquez Zúñiga, ex candidato del Sol Azteca a la alcaldía capitalina. Sin embargo, el martes último tanto personal docente como estudiantes de la Universidad de las Artes se manifestaron en las mismas instalaciones del organismo público descentralizado, denunciando que el PRD ha acaparado puestos públicos sin tener el perfil.

Al respecto, Escobedo Tejada dijo solidarizarse tanto con la plantilla de esa casa de estudios así como del mismo ICA, pues dijo que los trabajadores de la cultura han sido maltratados con definiciones del organismo público descentralizado debido a que no se respetó el servicio profesional de carrera del instituto.

“Que al PRD se le haya asignado la administración del Instituto de Cultura no significa un maltrato a los trabajadores, sino poner de manifiesto lo que el PRD podría poner en marcha de acuerdo a los ideales y respetando el tema de derecho. Por eso mi solidaridad con los trabajadores”, recalcó el también vocal de la comisión de Educación y Cultura.

– ¿De cuánta gente estamos hablando?

– No, no tengo ese dato puntual. Pero lo que pasó ayer es una evidente descomposición del tema político partido del ICA, que es un organismo público descentralizado y su responsabilidad es de ellos, no es del gobierno del estado, pues tienen su junta de gobierno específica. Creo que se ha convertido más en una agencia de colocaciones.