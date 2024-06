Todo lo que debes saber sobre la presentación de Cha Eun Woo en México

Redacción

La espera está por terminar para los fans mexicanos de Cha Eun-Woo, el integrante del grupo Astro y protagonista de varios K-dramas. Desde hace varios meses, Eun-Woo ha estado recorriendo el mundo con su gira como solista, “Just One 10 Minute [Mystery Elevator]”, y ahora se prepara para deslumbrar a sus seguidores en la Ciudad de México.

Los conciertos, programados para los próximos 4 y 5 de junio, se llevarán a cabo en la Arena Ciudad de México, un recinto conocido por albergar eventos de gran magnitud.

Ambos shows comenzarán a las 7:00 PM y prometen ser una experiencia inolvidable para todos los asistentes. La emoción de los fans quedó demostrada cuando los boletos se agotaron rápidamente tras el anuncio de las fechas en México.

La Arena Ciudad de México se encuentra en Avenida de las Granjas número 200, en la colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco. Para quienes planean llegar en transporte público, la forma más conveniente es a través del metro.

La estación más cercana es Ferrería/Arena Ciudad de México de la línea 6, desde donde se debe caminar aproximadamente cinco minutos para llegar al recinto.

Para aquellos que prefieran llegar en coche, la Arena Ciudad de México ofrece un amplio estacionamiento gratuito, facilitando el acceso a los conciertos.

El repertorio que Eun-Woo interpretará en sus conciertos promete una velada llena de emociones y grandes éxitos. A continuación, la lista de canciones que es probable que el idol coreano cante en México:

– 10 Minutes

– F*cking Great Time

– STAY

– As Long As You Love Me

– First Love

– Astro Dance Play

– Crazy Sexy Cool, Knock & Candy Sugar Pop

– Jealousy

– U&I

– Love Sailing

– Memories

– You’re the Best

– Love So Fine

Cha Eun-Woo no solo es conocido por su trabajo en Astro, sino también por ser parte de la famosa 97 line, junto a otros idols de renombre como Jungkook de BTS, Mingyu de Seventeen y Bang Chan de Stray Kids. Su popularidad ha crecido exponencialmente gracias a su versatilidad y talento tanto en la música como en la actuación.