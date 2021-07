Todavía sin acuerdo en Congreso para designación de Proespa en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Aún no hay definición en cuanto a la siguiente titularidad de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (Proespa), reconoció Sergio Augusto López Ramírez, presidente de la comisión de Medio Ambiente del Congreso, quien hizo votos en no repetir el método de insaculación ocurrido hace cuatro años.

“Es muy importante seleccionar con mucho cuidado, porque si no pasará lo mismo que hace cuatro años que al no seleccionarlo la ley dice que pasa la terna al Congreso y ahí se va por insaculación. O sea, por una rifa y eso no es lo correcto”, declaró en entrevista colectiva, en referencia a la actual titular Ofelia Castillo que hace cuatro años fue designada por esa vía.

La comisión de Medio Ambiente sesionó este viernes con los tres aspirantes al cargo, siendo los nombres de Héctor Anaya Pérez, Rebeca Castillo y Martha Martínez Macías. López Ramírez informó que se abrió un receso, al no llegar a un acuerdo.

“La idea de la comisión es que podamos sacarlo por unanimidad, elegir al perfil sea hombre y mujer para que podamos presentarlo ante el pleno del Congreso. Volveremos a sesionar mañana o pasado para determinar la persona indicada”, agregó el legislador del Partido Verde.

– ¿Qué puede pasar para que se dé la insaculación?

– Que no saliéramos de acuerdo los diputados, pero con tres de los cinco que votemos de la comisión entonces se va a definir.

López Ramírez consideró que el desempeño de Ofelia Castillo al frente de la Proespa en estos cuatro años, “fue bueno, aunque deja unos huecos”.