Descarta Conagua riegos de que presa del Chichimeco pueda reventase

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) negó riesgos de que la presa del Chichimeco en Jesús María pudiera reventarse y desbordar por completo.

De acuerdo a José Ángel Ledón encargado de supervisión en la dependencia federal no se tienen daños de fractura en cortina, donde al momento el agua está vertiendo de una manera normal.

“Lo que sucede es que los causes están siendo rebasados por una crecida en los niveles de agua, pero esto es a consecuencia de las lluvias que hemos tenido al ser un mes en el que se pronosticaron lluvias fuertes y se está cumpliendo”, remarcó.

El funcionario federal fue enfático en comentar que no existe ningún riesgo de que la estructura de la presa colapse y se desborde por completo.

“No hay riesgo alguno porque de echo esta es de las presas más seguras e insisto en que no hay riesgo de que se vaya a reventar, se le hizo hace 5 años una ampliación en el vertedor para el control de aguas por lo que lo que ustedes ven que esta vertiendo es normal”, concluyó.