Thomas Matthew Crooks, el hombre que intentó asesinar a Donald Trump sufrió bullying

Redacción

El hombre armado que supuestamente intentó asesinar al expresidente Donald Trump sufrió bullying en la escuela secundaria y no encajaba con otros estudiantes, según revelaron excompañeros de clase a CNN este domingo.

Thomas Matthew Crooks, de 20 años, residente de Bethel Park, un suburbio de Pittsburgh, se graduó de la escuela secundaria Bethel Park en 2022.

Crooks, registrado como votante republicano, hizo una pequeña contribución a un grupo demócrata, según registros públicos. Sin embargo, los investigadores no han encontrado evidencia en redes sociales ni en otros escritos de Crooks que expliquen el motivo del intento de asesinato.

Jason Kohler, excompañero de Crooks, describió que Crooks era una persona solitaria y víctima de bullying en la escuela. “No tenía ninguna expresión facial mientras caminaba por los pasillos”, comentó Kohler. “No era parte del grupo, así que siempre era un blanco”. Otra exalumna, Sarah D’Angelo, recordó a Crooks como un chico tranquilo, sin actitud política o violenta evidente.

Una tercera compañera de clase, que pidió no ser identificada, dijo que Crooks no se destacaba, pero no era necesariamente tímido o tranquilo cuando estaba con su grupo de amigos cercano.

Crooks utilizó un rifle tipo AR en el tiroteo, rastreado hasta su padre, lo que ayudó a identificar al atacante, ya que no llevaba identificación. El padre de Crooks, Matthew Crooks, dijo a CNN que estaba tratando de averiguar “qué diablos está pasando” y esperaría a hablar con las autoridades antes de comentar sobre su hijo.

El expresidente Donald Trump fue rápidamente sacado del escenario por agentes del Servicio Secreto durante un mitin en Butler, Pensilvania, después de que una bala lo rozara.

Los registros de la Comisión Federal Electoral muestran que Crooks donó US$ 15 al Progressive Turnout Project en enero de 2021. Un portavoz del grupo condenó la violencia política en todas sus formas.

Crooks se registró para votar como republicano poco después de cumplir 18 años y votó una vez en las elecciones generales de 2022. Ambos padres de Crooks son trabajadores sociales y tienen diferentes afiliaciones políticas, según los registros estatales.

Con información de CNN