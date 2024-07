Romina Marcos causa controversia tras Incidente con Karely Ruiz

Redacción

Tras dejar atrás el escandaloso enfrentamiento con un reportero hace unos días, Romina Marcos vuelve a ser noticia luego de un incómodo momento con la creadora de contenido Karely Ruiz durante la entrega de los Premios Miaw 2024.

El incidente ocurrió cuando Karely Ruiz respondía preguntas de la prensa y, aparentemente, Romina Marcos la empujó al pasar a su lado. La situación dejó a Karely visiblemente desconcertada y molesta, esperando una disculpa o explicación que nunca llegó, ya que Romina siguió su camino sin dirigirle la palabra. Karely intentó continuar la conversación con los medios como si nada hubiera sucedido.

La actitud de Romina no pasó desapercibida, desatando una ola de críticas en redes sociales. Mientras algunos argumentaron que Romina tenía prisa y no se dio cuenta del incidente, otros la tacharon de “maleducada”. “Así se hace notar Romina Marcos”, “Romina me da vibes de ser bien envidiosa y querer aparentar ser linda y buena onda”, y “Karely será lo que quieran, pero más educación que esa Romina sí, mil veces” fueron algunos de los comentarios de los internautas.

La especulación sobre las razones detrás del empujón se ha desatado. Algunos creen que Romina envidia la popularidad de Karely en redes sociales, aunque ninguna de las dos celebridades ha hecho declaraciones al respecto, dejando espacio para más teorías y debates.

A pesar de no haber comentado directamente sobre el incidente, Romina Marcos utilizó su cuenta de Instagram para lanzar un mensaje que podría estar relacionado: “Me deshago de los tiempos excesivos, limpio mi mente de opiniones ajenas; esa es la purga necesaria para enfocar. Ubico el corazón en lo más importante. Ando”, escribió, indicando que ha decidido ignorar las críticas y enfocarse en lo que considera relevante.

Con información de TV Notas