Taxistas se manifestaron en la delegación de la Secretaría del Bienestar en demanda de apoyos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Un grupo de al menos 20 taxistas en representación de hasta 80 de distintas agrupaciones, se manifestaron en la Secretaría de Bienestar para exigirle al Superdelegado Aldo Ruíz una serie apoyos para sortear la crisis por la contingencia del Covid-19 que están padeciendo.

Encabezados por Jesús Manuel Lira Salazar, los mismos indicaron que hasta el momento no han recibido un solo apoyo, pese a que en su momento se les empadronó y se les dijo que iban a accesar a programas como las Tandas para el Bienestar y los Créditos a la Palabra, así como para solicitar informes del proyecto federal denominado Taxi Covid.

“El mismo Aldo personalmente nos comentó hace dos meses de que teníamos la posibilidad de acceder a las Tandas del Bienestar de 6 mil pesos, sin rechazar el crédito a la palabra de 25 mil pesos, pero hasta el momento ni un solo compañero de los que se censaron en su momento ha sido llamado para recibir los beneficios”.

En el caso del Taxi Covid, dijo que el mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo el anuncio, donde se suponía que bajarían apoyos a los taxistas, por lo que le piden al representante les informe del mismo y cómo acceder.

-¿Pero entonteces no han recibido nada?

-No. Se censaron para cubrir el requisito, nos hablaron para decirnos que ya es vamos dentro pero ya no se nos dijo nada y ahora estamos esperando por lo menos la tanda de 6 mil pesos.

“Entendemos sus procedimientos, pero también ellos deben de entender que esto es atípico y que urge que dispersen los recursos”, remató.