Suspenderán bodas, XV años y eventos artísticos la próxima semana en Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- El gobernador Martín Orozco Sandoval anunció que a partir de la siguiente semana quedarán suspendidos todos los eventos sociales como bodas, XV años, bautizos, fiestas infantiles y demás debido al incremento de contagios de Covid-19.

En conferencia de prensa virtual, el mandatario destacó que en el último fin de semana, el C5 recibió más de 600 reportes de eventos privados en diversas colonias de Aguascalientes, por lo que temen que se generen más casos de Covid-19 en estos espacios.

En este sentido, informó que los eventos sociales estarán suspendidos a partir de la siguiente semana como una nueva medida de prevención para la salud de la población.

“Otro tema también es sin duda este fin de semana, algunas bodas, XV años y fiestas infantiles, bautizos y todo lo que es, al final hay un punto de personas ahí que luego no se cuidan porque todas se conocen, porque todos son amigos, familia, como si no existiera el Covid entre los amigos y las familias, entonces para el próximo fin de semana no, pero para la siguiente quedarán suspendidas estas actividades”, dijo.

Por ello, alertó a todos aquellos que se dedican a la organización de eventos y a la prestación de servicios relacionados a ellos a que se preparen para esta situación.

“Entendamos que estamos tomando poco a poco medidas, las decimos con anticipación para que se preparen pues todos aquellos banqueteros, salones, que esta semana es la última y la siguiente serán prohibidos”.

Orozco Sandoval agregó que esta medida estará vigente dentro de la entidad hasta que el número de contagios y de hospitalizaciones se reduzcan significativamente, con el fin de proteger la salud de los ciudadanos.

“A una semana o dos, si nosotros vemos la baja en contagios y en hospitalización, sin duda también iremos liberando algunas actividades pero ahorita, insisto, tenemos que ir cerrando, dándole más importancia a la salud en cuanto al tema económico y las decisiones tendrán que recargarse en la prioridad de mantener la vida de los aguascalentenses”, finalizó.