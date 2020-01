Suman 158 amparos de Canacar contra tarifas de gobierno de Jalisco

Gilberto Valadez



Se unen transportistas en contra de la intención del gobierno de Jalisco para implementar tarifas especiales para circular por la zona metropolitana de Guadalajara, anunció Roberto Diaz Ruiz, dirigente estatal de la Cámara Nacional del Auto transporte de Carga (Canacar)

“Van 158 amparos ya conseguidos en los tribunales contra la decisión del gobierno de Jalisco”, resaltó el empresario.

Díaz Ruiz abundó que existe un reglamento federal y ante ello las entidades estatales o municipales no deben poner sus propias reglas en este caso.

“Ese permiso requería de 1800 pesos para cada maniobra realizada dentro del estado de Jalisco. Sería un descalabro muy fuerte para quien esté en la actividad y puede generar inflación”, subrayó.

Por lo pronto, el presidente de la Canacar en Aguascalientes informó que los afiliados del país buscarán reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que interceda en evitar este tipo de costos adicionales.

– ¿Qué tan cierto es que ese impuesto ya se canceló? – No era cierto, era un borrego como suele suceder. No había ningún arreglo.