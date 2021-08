Solicita Adrián LeBarón ser reconocido como víctima para acceder a carpetas de investigación

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Adrián LeBarón, padre y abuelo de las víctimas de la masacre de Bavispe, registrada en noviembre del 2019, lamentó que la Fiscalía General de la República a estas alturas no le reconozca como víctima en la integración de las carpetas de investigación.

“Estoy solicitando una audiencia con el juez de control porque les quiero platicar que hay una carpeta que incluye 21 personas vinculadas a proceso, 5 por homicidio y 16 por delincuencia organizada y yo nomás tengo acceso los imputados por homicidio porque las ley no me permite participar ni coadyuvar para saber que está pasando y menos ir a audiencias del caso porque no me consideran víctima”, lamentó.

Posteriormente añadió que buscará ampararse de esta ley que le impide colaborar en las investigaciones.

“Es un viacrucis y nos pasa seguido en distintas instancias en donde nos dicen que no aparecemos como víctimas del incidente ¡caray! si a mí me mataron a mi hija y a mis nietos, entonces ¿Cómo no voy a ser víctima?”, lamentó.

Al final subrayó que pese a todo aún cree en las instituciones, sin embargo es necesario poner a las mismas a trabajar.