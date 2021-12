SNTE no aceptará presiones para acelerar regreso a clases al 100% en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El líder del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) Ramón García Alvizo, señaló que no aceptarán presiones para adelantar el regreso a clases del 100% de los alumnos de manera presencial.

Acto seguido manifestó que habrá que estar atentos al desenvolvimiento del la nueva cepa del covid, en donde no se expondrá ni al personal docente, de apoyo, padres de familia y menos a los estudiantes.

García Alvizo expuso que el llamado a la autoridad educativa es a no adelantarse, ni mucho menos a precipitarse, en donde si se ha tenido un regreso parcial positivo y donde el forzar a un 100% el regreso puede generar un problema mayor de contagios, advirtiendo que el peligro no ha pasado.

Más adelante el líder magisterial observó la necesidad de revisar cada uno de los planteles educativos, donde no todos están en condiciones para regresar al total de los estudiantes a la vez, sin garantizar las medidas sanitarias.

“El regreso gradual y parcial ha sido positivo, insisto en no precipitar las cosas, tenemos aún todo este mes para analizar cómo se manifiesta la nueva variante y que en el siguiente año de haber las condiciones se aumente el número de estudiantes en los planteles, pero de forma gradual”, puntualizó al final de la charla con medios de comunicación.