Sindicato de Nissan se burla de la Catem

Aguascalientes, Ags.-El Sindicato de Trabajadores de Nissan encabezado por Mario Arredondo, mismo que está adherido a la Federación de Trabajadores de Aguascalientes que encabeza Alfredo González, se burló de la protesta que encabezara en la víspera la Confederación Autónoma de Trabajadores y empleados de México (Catem), donde trabajadores de la empresa se quejaban del raquítico pago de utilidades.



Mediante las redes oficiales, el sindicato oficial minimiza a sus opositores encabezados por Verenisse Ruíz y acompaña su texto con una fotografía de zombies, advirtiéndoles que con solo el manejo de una página de memes difícilmente vana a entrar a la empresa.





Compañeros y familia Nissan.





He visto y me he reído con las publicaciones de esta página, misma que es administrada por los amigos de CATEM Aguascalientes, el sindicato que quiere entrar con nosotros a chambear y representarlos… me encantaría poder ayudarlos, pero ¿en cuántas empresas del sector automotriz o en nuestro estado han tenido éxito?





Bienvenidos los que quieran aportar a Nissan, pero si solo traen una página de memes, pues va a estar difícil que entren aquí…





¡Cuando volvamos a las líneas, seremos más fuertes que nunca, pésele a quien le pese y aunque nos quieran ver enfermos los amigos de CATEM!





