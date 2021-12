Sin contratiempos reparto de aguinaldos en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Avanza sin retraso el reparto de aguinaldos a los trabajadores en la entidad, aseguró el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Alejandro González Martínez.

“Al momento no hemos tenido problemas, todas la es empresas están dentro del plazo, pero insisto en que al momento seguimos sin conocimiento de alguna que se declare emproblemada para no cubrir con el pago de esta prestación”, remarcó.

El funcionario presumió que hoy las e presas viven una situación muy distinta a la de hace un año en materia económica, por lo que insistió en que está garantizado el pago esta prestación.

-¿Se tiene el estimado en derrama económica?

-No tengo el dato, habrá que esperar un poco para ver el moviendo que se da en esta quincena que será sin duda la más fuerte en cuanto al pago de aguinaldos.

Al final sostuvo que Aguascalientes viene de una buena racha económica con el Congreso Nacional Charro, por lo que continuará ahora con la derrama de los aguinaldos.