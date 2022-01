Silvia Pinal habla de su salud tras superar el Covid

Redacción

Ciudad de México.- La actriz Silvia Pinal habló sobre su estado de salud tras haber sido hospitalizada debido a algunas complicaciones, entre ellas el Covid-19.

En entrevista con “Ventaneando”, aseguró que se siente muy bien y hasta le dieron ganas de correr.

“¡Claro que ya no tengo nada y buen trabajo me costó! Me siento perfecta, me siento muy bien, me siento con ganas de vivir, con ganas de reír, con ganas de correr y todo eso. Estoy comiendo como Dios (manda), como muy bien”, explicó.

En el mismo espacio, agradeció a los médicos que la atendieron por ayudarla a salir adelante con perfecta salud.

“En el hospital bendito sea Dios pasó pronto porque si fuera largo sería terriblemente enfermo, no, pasa rápido, bendito sea Dios. Tengo que darle gracias a Dios, gracias a los médicos y que terminó muy bien… tengo unas nalgas muy bonitas”, detalló.

Finalmente, dijo que en sus próximas vacaciones aprovechará para regresar a Acapulco.