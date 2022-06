Sigue vigente programa de revisión de mochilas en escuelas de Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Decenas de escuelas de la entidad siguen implementando un programa de prevención y seguridad en las escuelas, con el cual se busca localizar objetos o sustancias que no forman parte de los útiles escolares, indicó el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia (AEPF), Miguel Ángel Herrera Cruz.

En entrevista, explicó que el programa “Hazlo por tu hijo” es similar al operativo “Mochila Segura”, ya que también tiene el fin de encontrar objetos que pueden poner en peligro la integridad física o emocional de los estudiantes, mientras se respetan los derechos de los menores.

“En el estado hay un programa de ‘Hazlo por tu hijo’ y es justamente eso, van los padres de familia a las escuelas, a los niños se les pide que abran sus mochilas, en ningún momento se tocan las pertenencias de los alumnos, nada más van como observadores”, mencionó con El Clarinete.

Herrera Cruz estimó que a la fecha, alrededor de 200 escuelas de educación básica y media han implementado este programa después de una capacitación por parte del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) y de la propia asociación hacia los padres y madres.

Recordó que en varias escuelas se identificaron objetos que no son adecuados para su uso en las aulas, como tijeras largas y otras herramientas que podrían considerarse como armas blancas, aunque recalcó que han sido pocos casos y a la fecha, no se han presentado incidentes por ello.

También comentó que en otras revisiones se logró la detección de sustancias entre las pertenencias de los alumnos, quienes en su momento fueron atendidos por sus padres y por las autoridades educativas.

Por último, señaló que el programa “Hazlo por tu hijo” está abierto para el resto de las escuelas del estado que estén interesadas, las cuales deberán manifestar su intención ante el IEA o la AEPF para recibir la orientación correspondiente.