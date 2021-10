Sigue el jaloneo entre Regalado y Jasso por coordinación de diputados de Morena en Aguascalientes 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Por segunda semana consecutiva prosiguió el estira y afloja mediático por la coordinación de la bancada de Morena en la LX Legislatura del Estado entre los diputados Juan Carlos Regalado Ugarte y Juan Luis Jasso Hernández.

Mientras el primero reiteró este jueves que cuenta con aval del propio instituto político para tomar las riendas de la bancada, el ex presidente municipal de Asientos rechazó cualquier ruptura a lo interno.

Los antecedentes vienen previo a la toma de protesta de la LX Legislatura, cuando se anunció que Jasso Hernández fungiría en calidad de coordinador de la bancada guinda. Pero el día de la toma de protesta del Congreso, ocurrida el miércoles 15, Jasso no asumió funciones tras justificar que seguía como alcalde de Asientos. Unos días después, Regalado Ugarte anunció de manera formal que asumiría el liderazgo de la fracción; aunque luego fue desconocido por el resto de diputados de Morena cuando Jasso finalmente tomó protesta.

Entrevistado poco antes de la sesión ordinaria, Juan Carlos Regalado acusó tanto a la mesa directiva como a la secretaría general del Legislativo por no haber aceptado el documento de Morena que le reconocía como líder parlamentario. “Eso me parece gravísimo porque el Congreso interfiere en la libre determinación de los partidos, lo cual es serio”.

– ¿Te vas a declarar independiente?

– No, en todo caso los otros diputados son quienes deberían declararse independientes, porque no militan en Morena y ellos son los que decidieron no reconocer la decisión del partido.

Por su parte, Juan Luis Jasso afirmó en charla grupal que Morena-PT es un grupo mixto integrado de manera oficial, reiterando que es líder de la bancada, mientras que Ana Gómez aparece como vicecoordinadora.

“Reiteramos la invitación para que el compañero (Regalado) pueda sumarse a este grupo mixto que ya se encuentra conformado. La política es un diálogo permanente y todos los días estamos en comunicación”, apuntó el ex alcalde de Asientos.

– Como en el futbol, ¿se rompió el vestidor?

– No hay división, simplemente hay diversidad de opiniones.

Hay que destacar que de los seis diputados locales de Morena el único militante es Juan Carlos Regalado, el resto fueron anotados en las candidaturas por imposición o invitación.