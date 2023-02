Sigue el exódo de comerciantes de Zacatecas a Aguascalientes por inseguridad

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Miguel Ángel Breceda Solís, indicó de casos de empresarios del sector de Zacatecas que se han venido a radicar a Aguascalientes por haber recibido amenazas de la delincuencia.

-¿De los que se han venido han sido directamente afectados por la delincuencia?

-Algunos si, algunos no, pero muchos no quieren hablar, aunque si se de gente que se vino por haber sido amenazada.

Añadió que la Canaco tiene identificados al menos siete empresarios del sector que se han venido del vecino estado a Aguascalientes, aunque hay más casos, sin embargo no lo reportan, algunos por seguridad misma.

-¿Cuántos estiman que se estén viniendo?

-No bueno, nosotros en nuestro sector tenemos identificados alrededor de siete, nos está cayendo uno por semana, hablamos con ellos y los afiliamos, pero por supuesto que debe haber muchos más en donde en silencio llegan, se instalan y no se acercan con nosotros, que tampoco es una obligación.