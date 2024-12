 Shocker reaparece y confirma recaída en las adicciones

Redacción

Ciudad de México.-Recientemente, Shocker volvió a ser tendencia en redes sociales debido a que faltó a una función de lucha libre que tenía programada en Monterrey, lo que desató sospechas sobre una posible recaída en las drogas, lo cual él mismo confirmó al reaparecer en redes sociales.

A principios de abril, policías de Oaxaca detuvieron al famoso luchador por armar disturbios en un hotel. Lo anterior, debido a que se encontraba bajo los influjos de las drogas. Tras permanecer en reclusión, aceptó la ayuda de Julio César Chávez e ingresó a su clínica de rehabilitación.

Sin embargo, en octubre lo dieron de alta y comenzó una nueva etapa de su vida tratando de alejarse de las adicciones.

El 22 de diciembre debía presentarse en la Arena Mezquital, de Apodaca, Nuevo León, sin embargo, no llegó a pesar de que le brindaron muchas facilidades.

Inmediatamente comenzaron los rumores sobre una posible recaída de Shocker, por lo que él mismo se encargó de confirmar que atravesó una crisis con un video de redes sociales.

“Mi familia me protegió. Soy un adulto, tengo 54 años de edad y a lo mejor no me comporto así porque me siento joven. Tuve una crisis, una recaída y voy a trabajar en ello”.

En ese sentido, afirmó que poco a poco saldrá de la difícil situación que atraviesa debido a las adicciones.

El luchador también aprovechó para disculparse con los fans de Monterrey por no llegar y aseguró que tratará de recompensar ese gasto.

Con información de Cambio