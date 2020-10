Seguridad, tema pendiente de Antonio Arámbula: Jesusmarienses

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- A un año de que el alcalde Antonio Arámbula retomó un nuevo periodo de gobierno en el municipio, la población ha notado las mejoras y las deficiencias que se han dado cerca de sus colonias.

Entre tales necesidades, persiste el tema de la seguridad pública, que a decir de los ciudadanos es un punto que aún debe reforzarse dentro de Jesús María, mientras que el tema del agua potable es el que más ha destacado en este periodo por las inversiones en pro de este servicio.

Para conocer la opinión de los ciudadanos, este medio digital realizó un ejercicio con varios habitantes del municipio. A continuación, algunas de las respuestas:

“No me gusta que tengan los contenedores feos, no digo que todos estén así porque uno se acerca aquí a la plaza y están muy bonitos casi todos pero por mi casa, que yo vivo acá por el IMSS, hay contenedores viejitos con toda la basura tirada. También es la gente que tira la basura así pero pues los contenedores están feos. Yo diría que eso falta”, apuntó Helena, ama de casa.

“Creo que todo lo ha hecho bien, pero falta la seguridad, por mi casa venden drogas y lo reportamos pero no sé si no encuentran nada o qué pasa pero falta eso, a veces se dice que roban aquí y allá y uno lo que hace es pues prevenirse, cuidar su casa, pero todo lo demás creo que está bien. El agua también nos falta pero eso es a veces”, opinó Antonio, quien es taxista.

“Pues está bien porque por mi casa están haciendo un pozo de agua y nosotros estábamos batallando mucho, mucho de agua y pues ya estamos muy agradecidos por los pozos, porque hay mucha gente aquí, batallamos mucho con el agua. Lo que sí no me ha gustado es la seguridad, ayer pasaron robando y trabajaron muy feo los policías, eso no me agradó, todo lo demás está bien”, comentó María del Carmen, ama de casa.

“Es bueno, se han hecho muchas cosas, las calles, en Paso Blanco van a hacer un pozo, todavía batallamos con el agua pero con el pozo creo que ya va a estar mejor. la recolección de basura también, pero en la seguridad pueden mejorar”, mencionó Manuel, quien es comerciante.

“Super bien, ha trabajado todo bien, no hemos tenido ningún problema hacia él, todo está super bien. Para mí todo está bien”, respondió Érika, ama de casa.

“Bien, está muy bien. Todo está muy bien. El tema de seguridad ese sí pero creo que ese es un trabajo de los papás con los hijos, si no los podemos arreglar nosotros menos los va a arreglar él, pero todo lo que él hace está bien”, dijo Concepción, vendedora de semillas y botanas.

“Creo que todo lo ha hecho bien, el otro día fueron por mi casa y arreglaron la calle y los contenedores de basura y limpiaron y quedó muy bien, pero lo que sí falta es que manden patrullas porque en la noche se siente uno más intranquilo, que si los niños salen a jugar o que si pasa alguien, pero creo que solo eso, que mejoren la seguridad”, propuso José de Jesús, que es albañil.

“Regular, porque sí pasan a recolectar la basura y eso pero falta que pavimenten las calles, porque por donde vivo está muy feo. Con los postes de luz se tardan mucho también para irlos a arreglar, si pasan patrullas es de repente y el agua también está fallando, sale en la tarde y batallamos mucho con el agua”, dijo Nayeli, ama de casa.

“Por mi casa casi no pasan los policías, porque en las otras calles, a dos o tres calles sí pasan pero acá casi no, será porque mi calle está muy fea así en un rinconcito de terracería, pero pues yo digo que sí pueden pasar porque los otros carros si pasan y todo, hasta camiones de tierra pasan.

También haría falta más focos en la calle, porque por mi casa hay nada más dos y muy apenitas prenden, entonces eso”. comentó María, quien se dedica al hogar.