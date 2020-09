Seguridad, salud y educación no pueden sacrificar su presupuesto 2021: García

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Tras hacerse oficial su nombramiento como presidente de la comisión de Vigilancia del Congreso, el diputado panista Luis Enrique García López en su calidad de nuevo presidente del área, aseveró que en el tema de recursos presupuestales habrá aspectos que no se pueden recortar.

“La seguridad pública será otro tema fundamental y no lo podemos sacrificar pues, aunque vivimos en un estado seguro, es importante señalar que se requiere seguir invirtiendo en infraestructura”, afirmó en entrevista.

– ¿Qué otras áreas van a ser prioridades?

– Sin lugar a dudas el tema de salud, pues no tenemos seguridad de que el actual tema no trascienda el próximo año y por supuesto el tema de educación, pues aunque no son clases presenciales, las escuelas requieren mantenimiento y el pago de profesores es una erogación importante.

Por lo pronto, García López dijo que tanto el Ejecutivo como los ayuntamientos locales tendrán hasta finales de octubre entrante por ley, para presentar sus propuestas presupuestales ante el Legislativo.

El cambio de mando en la comisión de Vigilancia fue avalado por mayoría del Congreso desde el pasado 3 de septiembre, pero apenas el lunes 14 fue publicado en el Periódico Oficial.