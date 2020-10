Secretaría de Salud no descarta un subregistro de muertes por Covid-19 en Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- No se descarta la posibilidad de que algunas muertes causadas por el coronavirus no hayan sido contabilizadas por las instituciones de salud del estado, por lo que podría haber un subregistro en esta cifra, reconoció el titular de la Secretaría de Salud estatal, Miguel Ángel Piza Jiménez.

Durante la rueda de prensa virtual de este martes, el galeno reconoció que es posible la existencia de más muertes provocadas por el Covid-19 con diferencia de las que se presentan en los reportes técnicos, como lo han señalado médicos privados de la entidad.

“De que puede haber muertes que no llegaron al hospital, de que puede haber muertes que no se detectaron en el hospital para poderlas levantar, pues yo estoy de acuerdo, pero mientras no tengamos los elementos para decir que fue causa Covid-19 pues no sabemos realmente cuál fue la muerte”, dijo.

El funcionario estatal explicó que tales muertes pudieron originarse dentro de los domicilios de los pacientes, quienes probablemente decidieron no acudir a un hospital por temor a ser intubados o no salir con vida del mismo.

Puntualizó que al no darse su muerte dentro de un nosocomio, no hubo médicos que atribuyeran estos decesos a la pandemia, por lo que no se contabilizan en los datos estatales.

“Aquí más bien depende del certificado de defunción del médico que lo llenó cuál fue el diagnóstico que puso, y de que puede haber algunos que no se reportaron bien, pues sí lo puede haber, yo no descarto la posibilidad de que algunos pacientes fallecieron en su casa, muchos se aguantaron a quedarse ahí por no irse al hospital”

Por ello, Piza Jiménez reiteró que la Secretaría de Salud estatal solo reporta dentro de sus cifras a aquellos pacientes que sí hayan presentado una prueba positiva al virus y que además, tengan un acta de defunción que avale tal enfermedad al momento de su deceso.

Hasta este martes, la dependencia estatal reportó un total de 823 muertes a causa del coronavirus, con 8 más que el día anterior. En lo que va de octubre se han registrado 163 muertes debido a la contingencia sanitaria.