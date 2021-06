Se rebasaron las 228 mil muertes por covid en México

Redacción

Ciudad de México.-Ricardo Cortés Alcalá, director General de Promoción de la Salud, informó que este 4 de junio ya suman 228,568 defunciones confirmadas en México por el nuevo coronavirus (COVID-19).Dicho de otro modo, en las últimas 24 horas hubo 206 muertos.

Desde Palacio Nacional, señaló que la Ciudad de México y el Estado de México son las entidades con mayor número de casos activos estimados (con fecha de inicio de los últimos 14 días por el índice de positividad, por entidad y semana epidemiológica). A nivel nacional se calculan 20,525 contagios de este tipo.

Además, hay cientos de defunciones sospechosas que podrían sumarse al total en las próximas horas. También contabilizaron 1,936,266 pacientes recuperados y, por otro lado, se registran más de 13 mil personas con esquema completo de vacunación. People wearing face masks walk along a street as Mexico City’s authorities announce a full reopening of the city come Monday, the first time since the coronavirus disease (COVID-19) pandemic, Mexico June 4, 2021. REUTERS/Edgard Garrido

Este día el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, participó en la ceremonia virtual para conmemorar el 25 aniversario de la creación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), subrayando que “la atención médica es un encuentro entre dos seres humanos, cada uno con diferente cosmovisión, más allá de una consulta”.

A través de videomensaje, indicó que la persona profesional de la medicina tiene como misión buscar el mayor beneficio para la persona enferma, tratando de restaurar su bien más preciado: la salud, evitar un daño mayor o aliviar su dolor y tanto pacientes como familiares depositan su confianza con la esperanza de que recibirá atención con calidad, calidez y humanismo, por lo que “estamos comprometidos a responder a esa responsabilidad”.

