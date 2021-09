Se necesitan más médicos no objetores de conciencia en Aguascalientes: Contreras

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Se necesitan más médicos no objetores de conciencia que practiquen abortos en Aguascalientes, consideró la representante de la asociación Cultivando Género, Angélica Contreras, quien señaló que se deja de lado a los municipios en este tipo de atención médica.

“Estamos hablando de que es un estado de un millón 200 mil personas y que además no podemos seguir concentrando todo en la capital, ¿qué pasa con las mujeres en los municipios? (…) habría que revisar que en todo el estado, incluyendo los municipios, tengamos este tipo de personal”, comentó en entrevista.

Recordó que durante el 2019, los colectivos Morras Help Morras y GIRE promovieron un amparo con el que se obligó al Instituto de Servicios de Salud del Estado (ISSEA) a contar con médicos y enfermeros no objetores de conciencia para brindar el servicio de interrupción del embarazo conforme a la NOM 046.

Por ello, dijo que aunque cada persona puede tener las creencias que más se apeguen a sus condiciones, las personas trabajadoras del Estado deben apegarse primeramente a los derechos humanos, por lo que se debe acercar esta atención a los ayuntamientos.

“Aunque se respetan las creencias y creo que eso es importante, no estamos en contra de las creencias de las personas, cada persona es libre de tener la creencia que quiera, pero es su trabajo desde el estado tiene que ser apegado a derechos humanos”

Por último, Contreras coincidió con lo referido por el titular del ISSEA, Miguel Ángel Piza Jiménez, quien comentó que los sectores de salud deben acatar las resoluciones judiciales al ser servidores públicos, acatando la ley bajo la cual son contratados.

El pasado miércoles, Piza Jiménez mencionó que el Instituto de Salud de Aguascalientes cuenta con media docena de médicos no objetores de conciencia desde el amparo interpuesto hace dos años.