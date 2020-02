Se manifiestan contra inseguridad y a favor del INE Aguascalientes

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- Unas 20 personas incluidas media docena de integrantes del Frente Nacional por la Familia se concentraron en la Plaza de la Patria en el hemiciclo a la Exedra para protestar contra la inseguridad, la carencia de medicamentos y a favor de que no quiten de su cargo a Lorenzo Cordova al frente del INE.

La convocatoria la realizó la organización Chalecos México, y en voz de su líder en el estado, Janet Pedroza Morán lamentó la poca participación sin embargo señaló que mediante redes sociales buscarán recolectar firmas a favor del presidente del Instituto Nacional Electoral.

En entrevista señaló que “Ahora no hubo mucha participación, notamos que la gente quiere marcha, concentración no. El motivo fue el propósito de reunir firmas para respaldar a las personas del INE y no entreguen nuestros datos a la Secretaría de Gobernación para evitar que hagan la cédula de identificación”.

A su vez abundó en la baja asistencia “creí que iba a haber un poco mas de difusión por la inseguridad que ha crecido y los feminicidios, sin embargo no fue así. Ahora lo que sigue es entregar copias de los formatos con las firmas que recabemos durante la semana al INE”.

Finalmente reiteró que ante la insuficiencia de los servicios de salud y contra la inseguridad y los feminicidios, porque la gente está desanimada y cansada porque el cambio no se ha dado como tal. Esperamos un cambio más tangible y vemos que no pasa nada”.