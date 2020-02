Mario “quería a Fátima como novia” o abusaría de sus hijas, dijo Giovana

Redacción

Ciudad de México.- De acuerdo con un reportaje presentado por Noticieros Televisa, Giovana “N” y Mario “N” habrían confesado el asesinato de la niña Fátima, de siete años de edad, a la tía del sujeto.

La tía llamada Irma Reyes explicó que tras 16 años de ausencia, llegó su sobrino junto con su pareja Giovana y sus tres hijos a su domicilio para preguntarle sobre una vivienda en renta. Ante ello, les ofreció un cuarto abandonado que estaba dentro de su casa.

Después, la tía vio en televisión que las autoridades estaban buscando a sus familiares debido al feminicidio de una menor de edad. Entonces, decidió cuestionarlos por lo sucedido.

La mujer detalló que la pareja estaba actuando de manera muy extraña, sin embargo, fue Giovana la que decidió explicarle todo.

“Él (Mario) quería la niña para hacerla su novia toda la vida. Quería un regalito si no iba a agarrar a una de sus hijas. Ella me decía que no la iba a dejar entrar hasta que llegara yo con la niña y mis niñas estaban con él, y yo fui por la niña”, narró la tía.

Fue entonces que Irma le preguntó a Giovana sobre si permitió los abusos que Mario cometió contra Fátima delante de ella, a lo que le respondió que “le tenía mucho miedo, y cuando vimos que ya la estaban buscando la matamos”.

La tía de Mario entregó a la pareja a las autoridades, mientras que los hijos de la pareja se quedaron con ella.

