Se lava las manos Municipio sobre los antros que les “madruguen” el inicio de la FNSM

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Roberto Amézquita Camarillo, director de Reglamentos del Municipio de Aguascalientes, reconoció que aún no se ha definido cómo regularán la operación de los bares ubicados en el andador J. Pani para evitar que adelanten la venta de bebidas alcohólicas antes del inicio oficial de la Feria Nacional de San Marcos, programada para el 19 de abril.

“Todavía no hay pláticas sobre la Feria de San Marcos, y creo que van a empezar ya las reuniones. Sobre eso, pues los mantenemos informados para la feria. No sé decirle, no sé cómo se va a manejar ahora para la feria”, declaró Amézquita Camarillo.

El funcionario municipal explicó que los establecimientos sobre el andador cuentan con licencias permanentes, lo que podría permitirles operar antes del inicio de la feria si no se llega a un acuerdo en las próximas reuniones.

“¿El viernes pueden estar abiertos los que están ya sobre el andador, los que tienen permiso permanente?”, se le cuestionó al funcionario.

“Si es área de feria, me imagino que no. Tienen que empezar la feria junto con todos”, respondió Amézquita Camarillo.

“¿Y el sábado, entonces los que estén ahí deberán estar cerrados hasta el inicio de la Feria?”, se le volvió a preguntar.

“Me imagino que sí. Eso es lo que se va a acordar en la reunión. Cómo se va a manejar en la feria, ahorita no sabría decirle cómo, cuál va a ser el mecanismo”, agregó el titular de Reglamentos.

Aunque aún no se ha definido el mecanismo de regulación, Amézquita Camarillo aseguró que las decisiones dependerán de los acuerdos que se tomen en las reuniones.

El pasado 30 de octubre el Cabildo capitalino avaló el perímetro ferial así como el inicio de la edición 2025 de la feria de San Marcos que será el sábado 19 de abril a partir de las 14:00 horas.