Negocios en la FNSM abusan exigiendo hasta el 20% de propina ente la ausencia de Profeco

Redacción

Denuncia ciudadana.-Negocios de comida abusan de feriantes al exigir hasta un 20% de propina, ante la ausencia de Profeco.

A ElClarinete,com llegó la siguiente denuncia ciudadana:

Hola queridos watekers solo para pasar el dato de los precios y el abuso de estos establecimientos en la

Feria tengan cuidado 👀 y no caigan por que literal te cobran. Todo ojo mi molestia no fue el costo qué claramente venían especificados en la carta fue el abuso de su 20%de consumo y si cobro por las verduras que traían los alimentos como cilantro ,cebolla , lechuga y salsas me explico solo lo comparto con la empatía que nadie más pase un mal trago gracias a los admin por autorizar mi publicación