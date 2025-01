Se despide Jesús Figueroa: Terminó ciclo en la Fiscalía de Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- A 35 días de concluir su encargo, Jesús Figueroa Ortega consideró que su ciclo al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE) ha terminado, incluso si el Congreso del Estado intentara prolongar su estancia en el cargo.

El fiscal, quien finaliza un periodo de siete años el próximo 28 de febrero, señaló que en esa fecha también rendirá su último informe de labores ante el Congreso.

“Sí, yo creo que ya es conveniente. Me parece que el ciclo en Fiscalía de su servidor ya ha terminado. Yo me descartaría porque creo que es un buen momento para que alguien con nuevas ideas y mayor fortaleza entre y realinie muchas cosas. Una administración de siete años es mucho para una Fiscalía, o bueno, para mí me ha parecido mucho”, afirmó Figueroa Ortega.

El fiscal destacó que no aspira a permanecer en el cargo y subrayó la importancia de los cambios institucionales.

“Creo que es momento de que se haga el relevo. Eso no depende de mí, sino de los diputados y de factores constitucionales. Es conveniente que las instituciones se vayan modificando. La idea de que las fiscalías cambien de titulares en periodos de intervalos genera incluso estabilidad. Yo soy el tercer fiscal nombrado por el Congreso y el primero en concluir un periodo completo”, dijo.

Figueroa Ortega reconoció tanto los aciertos como los errores durante su gestión, asegurando que la Fiscalía fue transparente en el manejo de las denuncias.

“No ocultamos ninguna denuncia. Cualquier persona que fuera a reportar algo, por más sencillo que fuera, como un tanque de gas de 300 pesos, siempre se le daba seguimiento con una carpeta de investigación”.

Al concluir el todavía, fiscal señaló que algunos casos quedarán pendientes, aunque destacó logros recientes.

“Hemos tenido éxito en asuntos como el del niño del contenedor, pero otros quedarán con órdenes de aprehensión pendientes. Siempre hubo intención de avanzar en todos los temas, incrementando cada año el número de denuncias atendidas”, concluyó.