Se desmarca magistrado de los rechazados para elección judicial en Aguascalientes

Raúl Muño

Aguascalientes, Ags.- Juan Rojas García, presidente del Poder Judicial del Estado, se deslindó de la lista de aspirantes que fueron rechazados en las primeras etapas de selección para competir por un cargo en la elección judicial, que se realizará el próximo 1 de junio.

Cuestionado sobre por qué algunos candidatos aceptados por los poderes Legislativo y Ejecutivo fueron descartados por el Judicial, el magistrado aclaró que el proceso de selección estuvo a cargo de un comité independiente designado específicamente para esa tarea.

El Poder Judicial del Estado recibió 256 inscripciones, de las cuales 148 no cumplieron con los requisitos estipulados en la convocatoria.

Rojas García enfatizó que no tuvo injerencia en las decisiones tomadas por el comité.

“Lo primero es que no formé parte de los comités. Los comités son autónomos, independientes, y yo desconozco la razón por la que cambiaron. No conozco los criterios, no participé en ellos, soy ajeno a ello, entonces, pues no sabría”, declaró.

El magistrado también precisó que el comité fue nombrado por el Consejo del Poder Judicial y operó de manera independiente.

“Debo decir que a nombre del Poder Judicial se nombró un comité, pero las personas no son las personas juzgadoras. Es decir, yo no lo integré ni lo integraron personas bajo mi dirección o supervisión al respecto”, afirmó.

Sobre la polémica en torno a los nombres rechazados, Rojas evitó emitir juicios y subrayó que las decisiones corresponden exclusivamente al comité evaluador.