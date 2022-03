Se deslinda Patronato de adeudos por pago de boletos del Palenque de la Feria 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El presidente del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos José Ángel González Serna, deslindó al organismos por adeudos de la empresa que administra el palenque por boletaje no pagado por cancelación de la verbena en años anteriores.

En entrevista colectiva el funcionario estatal aseguró que pese a está situación no lo ve como un ‘prietito’ negro que afecte a la imagen en general de la feria más importante de México.

Más adelante González Serna precisó que palenque y casino son empresas privadas a las cuales se les otorga una concesión, por lo que insistió en que si aún hay adeudos es una situación particular.

“Aquí yo invitaría solamente a todos aquellos que se hayan visto afectados a que presenten sus denuncias, si yo tengo un boleto de hace dos años, solicite mi devolución y no me lo han pagado, pues vaya a presentar sus demandas”, conminó.

Para concluir invitó a que todos aquellos afectados deben de buscar los conductos legales para que se les repare el daño.