Saúl Huerta explica lo que hacía en el hotel con el menor presuntamente abusado

Ciudad de México.-Diputado de Morena se defiende y explica lo que hacia con un menor al interior de un hotel.

El caso del diputado de Puebla por Morena, Benjamín Saúl Huerta, sigue dando de que hablar y pareciera que las pruebas en su contra se intensifican, a la vez que la desaparición de la vida pública del funcionario ha llamado la atención, en medio del escándalo, el todavía diputado reapareció en la segunda parte de una entrevista que fue ofrecida al Grupo Fórmula, en la que explica el por qué se encontraba al interior del hotel con el menor de edad que le acusa de abuso sexual. © Proporcionado por Telediario

En la segunda parte de la entrevista, el diputado acusado de abuso sexual contra un menor, Benjamín Saúl Huerta, indicó que ha sido víctima de un linchamiento mediático, ya que no hay al momento pruebas que lo incriminen de lo que se le acusa.

No hay prueba alguna que me incrimine, recibí la carpeta de investigación por notificación de desafuero; la pericial en toxicología: negativa, proctología: negativa, uso de fuerza: negativo. Es un linchamiento mediático, sin ninguna prueba, sin debido proceso y presunción de inocencia. Benjamín Saúl Huerta, diputado de Morena.

El diputado explica que la noche que fue captado a través de las cámaras de seguridad del hotel, tuvo que quedarse en dicho inmueble pues salía de una sesión en la Cámara de Diputados y necesitaba descansar ya que al siguiente día tendría que presentarse nuevamente en el recinto, asegura que, al no tener una casa en la Ciudad de México, habría resultado ilógico viajar hasta Puebla para luego hacer el viaje de regreso nuevamente.

Además, indica que le comentó al joven que si no tenía inconveniente podían pasar la noche en la misma habitación, al cual el menor no mostró oposición, el diputado asegura que, el menor ‘Christopher’ no puso resistencia porque nunca sucedió la acusación por la cual se le incrimina.

Menor presuntamente abusado por Saúl Huerta es dado de alta

Pasadas las siete de la noche de este miércoles “Christopher”, el adolescente que denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte del diputado federal Benjamín Huerta Corona, salió del Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro, ubicado en avenida San Fernando número 86 en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México (CDMX), tras siete días de permanecer internado.

De acuerdo con los primeros reportes “Christopher” ingresó al citado hospital luego de presentar comportamientos depresivos y haber perdido entre 8 y 10 kilos; el adolescente, de 15 años de edad, fue diagnosticado con crisis postraumática por lo que recibirá medicación en casa.

El paradero al que fue trasladado “Christopher” no ha sido revelado, debido a que la familia de joven dice temer por su vida ante las presuntas amenazas que ha recibido de forma constante desde que el joven denunció el probable abuso.

