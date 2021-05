El INE funciona para impedir la democracia: AMLO

Redacción

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al Instituto Nacional Electoral (INE), señalando que el organismo no investiga la supuesta compra de votos por parte del candidato del PRI para el gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza.

“La paradoja es que el INE en lugar de garantizar la democracia, ha sido creado y funciona para impedir la democracia. Eso es lo que estamos viendo, porque esto (la supuesta compra de votos) no lo ve el INE. Se hacen de la vista gorda”, dijo el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

Ante las críticas de que viola la veda electoral al referirse a las elecciones, López Obrador respondió que todos los mexicanos tienen la obligación de hacer realidad la democracia.

“¿Cómo creen que me voy a quedar callado? si esto es lo que más ha dañado y ha impedido que en México haya una auténtica democracia. ¿Cómo me voy a quedar callado ante la compra del voto? Sea del partido que sea, si hay acciones fraudulentas, se tienen que denunciar. Si no para qué se reformó la Constitución con el propósito de que el fraude electoral sea considerado delito grave”.

El mandatario pidió que se denuncien la entrega de despensas, de dinero o las amenazas que se hagan para obtener el voto a favor de un candidato, pues dijo que no se debe pensar que los órganos electorales, como el INE, van a garantizar la democracia.