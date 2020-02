“Sanciones más extremas no terminarán con feminicidios. Es un problema más complejo”: IMMA

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Castigar el feminicidio con cadena perpetua no representa una solución a la situación que se vive en el país, comentó Daniel Reyes Terán, coordinador del área de Transversalización y Perspectiva de Género del Instituto Municipal de la Mujer (IMMA), externando que se trata de un problema mucho más complejo.

“Sanciones más extremas no van a acabar con el feminicidio si no lo acompañamos con un proceso social de reflexión y donde nos planteemos cómo juzgamos a las víctimas, cómo las responsabilizamos de la violencia, cómo garantizamos que haya reparación. No se trata sólo de sancionar, es todo un proceso social”, declaró en entrevista.

En medio de los recientes feminicidios que se han registrado en la Ciudad de México y en otras entidades del país, diversas instancias legislativas, sociales y hasta religiosas están solicitando que el delito se castigue con cadena perpetua.

“La violencia feminicida es la consecuencia de una serie de violencia que vino experimentando y es la forma extrema de muchas que padeció. Es un proceso más amplio, de cambio o de reflexión. Yo creo que lo que tiene que valorar el estado mexicano es que un problema que no se limite solamente a ese aspecto”, resaltó Reyes Terán.

El funcionario de IMMA aclaró que se deben de castigar a los autores de estos actos, pero no olvidar a las afectadas o sus familiares. “Hay que responsabilizar a los perpetradores, hay que acompañar y solidarizarnos con las víctimas”.