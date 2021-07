Sanciones a policías que apliquen detenciones no correctas para juzgados cívicos: Martínez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Con la entrada en vigor de los juzgados cívicos se identificará a policías que hayan cometido abusos en detenciones por faltas administrativas y en su caso serán sancionados, ofreció Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Ayuntamiento.

“La persona tendrá audiencia ante un juez cívico para que pueda señalar que su detención haya sido apegada a derecho o no y el oficial deberá defender la postura de su aprehensión. Si en dado caso no fue correcta, el juez dará visto al área de asunto internos de la corporación para que el elemento sea sancionado por su mal actuar”, definió el funcionario.

Martínez Romo abundó que estos aspectos de justicia cívica vendrán en abonar al tema de la impartición de justicia, tras considerar que las detenciones ahora deberán realizarse conforme a derecho.

“Esto va a beneficiar para que el elemento se apegue totalmente a un código de conducta o actuación para una aprehensión y, si me permiten el término, serán detenciones de calidad porque ya no podrá debatir ante un juez cívico el que sí o no haya sido correcta esa detención”, adicionó el secretario de Seguridad.

El pasado martes, el Cabildo local autorizó la entrada en vigor de juzgados cívicos para faltas administrativas en el municipio capital.