No se emitirá alerta alguna para no viajar a Zacatecas para no generar pánico

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Tras lamentar el asesinato de la familia aguascalentense Jurado Razo a manos de la delincuencia organizada, el subsecretario de gobierno Manuel Cortina Reynoso descartó emitir alguna alerta de viaje o recomendación específica para no viajar al vecino estado de Zacatecas.

-¿Sería necesario emitir alguna alerta para evitar que la gente de Aguascalientes viaje a Zacatecas ante el escenario de inseguridad?

-No yo creo que no, yo creo que la gente debe estar enterada e informada y para ello están los medios de comunicación para dar a conocer como están las cosas y tomar las decisiones cada quien, muchas veces el viaje se hace a lugares perfectamente conocidos por cada persona y eso reduce riesgos, pero no hay que generalizar y no hay que hacer que un hecho tan lamentable como lo que le ocurrió a esta familia desaten una alerta o pánico.

El funcionario estatal remarcó que están pendientes de las investigaciones de la Fiscalía del estado de Zacatecas sobre el asesinato tan cruel en ese territorio a dicha familia, aunque mientras tanto de forma permanente se trabaja para reforzar las seguridad en los límites del estado, concluyó el funcionario estatal.