Sanciona INE Aguascalientes a partidos por violaciones a normatividad electoral

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Instituto Nacional Electoral (INE) en Aguascalientes realizó la fiscalización de 63 millones de pesos del Proceso Electoral Local 2020-2021, del cual derivaron sanciones por violaciones a la normatividad electoral.

Importe de multas conforme al Dictamen Consolidado, siendo los importes finales consagrados en la resolución INE/CG1319/2021, los siguientes:

Imposición de sanciones por violaciones a la normatividad electoral Resolución INE/CG1319/2021 Sujeto Obligado Importe de sanción Partido Revolucionario Institucional $3,188,828.41 Partido del Trabajo 177,861.46 Partido Verde Ecologista de México 263,144.53 Movimiento Ciudadano 351,310.40 Morena 770,243.53 Partido Encuentro Solidario 384,107.58 Redes Sociales Progresistas 2,057,667.76 Fuerza por México 1,714,278.88 Partido Libre de Aguascalientes 3,051,747.58 Nueva Alianza Aguascalientes 38,680.69 Coalición “Por Aguascalientes” 998,181.01 Coalición “Juntos Haremos Historia en Aguascalientes” 4,143,823.24 Candidaturas Independientes 3,853.66 Total $17,143,728.73

El 74 por ciento de las sanciones corresponden a los rubros de egreso no reportados, eventos registrados de manera extemporánea, registros extemporáneos en el SIF, egresos no comprobados, ingresos no reportados, ingresos no comprobados y gastos no reportados con veracidad. Por estas conductas, todos los actores políticos fueron sancionados sin excepción a las faltas cometidas.

Una de las novedades de este proceso electoral, en la rendición de cuentas, fueron las prácticas que tuvieron los partidos políticos para el cumplimiento en la distribución de al menos el 40% del financiamiento público otorgado a candidatas para actividades de campaña, a efecto de prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, en el que hizo referencia a los partidos políticos que cumplieron con este precepto:

Diputaciones Locales Partido político Suma de Porcentaje ponderado Mujeres Suma de Porcentaje ponderado Hombres Partido Revolucionario Institucional 52.72% 47.28% Partido del Trabajo 51.14% 48.86% Partido Verde Ecologista de México 42.91% 57.09% Movimiento Ciudadano 59.69% 40.31% Morena 43.16% 56.84% Redes Sociales Progresistas 50.00% 50.00% Fuerza por México 61.04% 38.96% Partido Libre de Aguascalientes 51.36% 48.64% Nueva Alianza Aguascalientes 57.77% 42.23% Coalición “Por Aguascalientes” 51.06% 48.94% Coalición “Juntos Haremos Historia en Aguascalientes” 56.49% 43.51%

Presidencias Municipales Partido político Suma de Porcentaje ponderado Mujeres Suma de Porcentaje ponderado Hombres Partido Revolucionario Institucional 55.74% 44.26% Partido del Trabajo 51.59% 48.41% Partido Verde Ecologista de México 51.27% 48.73% Movimiento Ciudadano 46.52% 53.48% Morena 53.42% 46.58% Partido Encuentro Solidario 78.67% 21.33% Redes Sociales Progresistas 47.56% 52.44% Fuerza por México 47.46% 52.54% Partido Libre de Aguascalientes 51.33% 48.67% Nueva Alianza Aguascalientes 51.73% 48.27% Coalición “Por Aguascalientes” 52.22% 47.78%

De las 306 candidaturas fiscalizadas, únicamente rebasó los topes de gastos de campaña la candidatura de la ciudad capital, postulada por la Coalición “Juntos Haremos Historia en Aguascalientes”, en la que no actualiza el supuesto de rebase de topes y una diferencia de menos de cinco por ciento entre el primer y el segundo lugar.

Sujeto Obligado Nombre Candidato Total de Gastos Reportados Total de Gastos no reportados determinados por UTF Total de Gastos Tope de Gastos Diferencia Tope-Gasto % Rebase Juntos Haremos Historia en Aguascalientes Francisco Arturo Federico Ávila Anaya 14,257,156.92 144,131.72 14,401,288.64 11,832,390.90 2,568,897.74 22%

Los dictámenes dan cuenta del cumplimiento del INE para la transparencia y rendición de cuentas en tiempo real durante los procesos electorales, en los que se puede proceder a la calificación de las elecciones en el tiempo previsto por la ley.