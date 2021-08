Riesgo de nuevo confinamiento sería letal para economía: Canaco Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Admite el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Humberto Martínez Guerra que está latente el riesgo de un nuevo confinamiento, en la medida en que continúen a la alza contagios y hospitalizaciones por Covid.

Acto seguido advirtió que en estos momentos el sector comercio no está en condiciones para un nuevo confinamiento que los llevaría a la quiebra de infinidad de negocios que están en la cuerda floja desde el 2020 en que inició la pandemia.

En rueda de prensa para establecer acuerdos con la Unión de Crédito, Martínez Guerra subrayó que el único camino que queda es apostarle a la vacunación y a extremar las medidas sanitarias, para evitar que la situación se salga de control y lleve a tomar medidas para afectar a la ya lastimada economía de los negocios.

“Ahora yo entiendo que es imposible que tengamos un vigilante de la Guardia Sanitaria por cada negocio, pero precisamente es un llamado a la conciencia de estos de que no debemos de bajar la guardia y por el contrario apretar más en los protocolos sanitarios”, conminó.

Al final pidió a la autoridad a que así como exigen al comercio formal que acate con los protocolos sanitarios, también metan en cintura al informal que al no tener regulación se convierte en foco rojo de contagios.