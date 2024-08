Ricardo Peralta pierde popularidad en La Casa de los Famosos

Redacción

Ricardo Peralta, conocido como parte del dúo de youtubers Pepe y Teo, enfrenta críticas crecientes por su comportamiento en el reality show La Casa de los Famosos México 2.

Su participación en una discusión reciente ha provocado una ola de reacciones negativas en redes sociales, donde sus seguidores y credibilidad parecen disminuir cada minuto.

El conflicto surgió la madrugada del martes cuando Peralta confrontó a las participantes Gala Montes y Briggitte Bozzo por mover el colchón de Sian Chiong al pasillo, calificando el acto como “ruin”.

La situación escaló hasta convertirse en una acalorada discusión, lo que llevó a la producción a intervenir y emitir una llamada de atención.

La tensión resultante motivó a Arath de la Torre, presentador del programa Hoy, a anunciar su deseo de abandonar el reality.

“Asumo la responsabilidad, no puedo seguir jugando así. Prefiero salirme de aquí porque no tengo nada que hacer en estos ambientes. Lo digo, pedí mi renuncia formal para salir del juego porque no quiero exponerme, porque no quiero seguir dando malos mensajes a la sociedad. No quiero equivocarme en ese sentido”, declaró de la Torre durante una reunión con los equipos Mar y Tierra.

Aunque en redes sociales circulan rumores sobre problemas de salud que habrían influido en su decisión, fue Ricardo Peralta quien, en una conversación con Gomita, se atribuyó la responsabilidad por la salida de Arath.

La confesión de Peralta fue compartida en la plataforma X, generando una amplia conversación con miles de tuits, la mayoría en su contra.

Comentarios como “Entró siendo de los favoritos, pero se le olvidó que conoceríamos su verdadera personalidad con el 24/7″ y “Discúlpenlo tiene la realidad bien alterada pero los invito a denunciar sus redes sociales, para que vea todo el apoyo que le tenemos pero a los de Mar” ilustran la percepción negativa que el influencer enfrenta.

Sin embargo, Arath de la Torre finalmente decidió permanecer en La Casa de los Famosos México, tras una charla conciliatoria con Gala Montes, Briggitte Bozzo, y Karine Pinter, en la que comprendió la perspectiva de Ricardo Peralta.