Reporteros en Tijuana hacen ‘pase de lista’ en La Mañanera por asesinato de periodistas

Redacción

Bja California.-En un hecho sin precedentes reporteros de Tijuana se manifiestan a su manera por compañeros caídos.

Periodistas de Tijuana realizaron un “pase de lista” con los nombres de sus compañeros asesinados durante este año y exigieron justicia, durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La reportera Sonia de Anda, de Esquina 32, leyó un posicionamiento en el que aseguró que el gremio está muy lastimado, pues trabajan bajo la sombra de ser atacados y asesinados por su profesión, crímenes que nunca se esclarecen.

Al continuar con su mensaje insistió que no dejarán de exigir justicia por sus dos compañeros Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, quienes fueron asesinados en Tijuana en menos de una semana, “No se mata la verdad matando periodistas”.

Y pasaron lista a los cinco periodistas asesinados en lo que va del año: José Luis Gamboa, Margarito Martínez Esquivel, Lourdes Maldonado, Roberto Toledo y Heber López.

El mandatario en primera instancia lamentó los asesinatos y aseguró que este gremio no está solo, ya que su gobierno no será indolente frente a estos crímenes y respetará su derecho a protestar pues nadie será censurado.

Enfatizó que en su administración no se permitirá que exista impunidad para nadie, a diferencia de gobiernos anteriores, porque en caso de que se cometa un delito este será investigado y castigado, sea quien sea el responsable.

Del caso de Lourdes Maldonado detalló que continúan las investigaciones y no hay ninguna señal que vincule al ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, con el asesinato de la periodista, con quien mantenía un pleito legal en materia laboral, y pidió no caer en la politiquería.

López Obrador afirmó que su administración continuará trabajando e informando sobre el avance de las investigaciones sobre estos casos, siempre que el debido proceso lo permita.

“No se escatimará en recursos”.En su intervención Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que los crímenes contra periodistas no quedarán sin castigo señalando que no se escatimarán recursos y se garantizará que no se intente inculpar a personas inocentes o construir casos ficticios.

De igual forma, expresó su solidaridad con las familias, amigos y la comunidad de reporteros y medios de comunicación, refrendando el compromiso del gobierno con la libertad de expresión.

Mientras que Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, aseguró que gracias a la colaboración de instituciones de seguridad del gobierno federal con el estado, se pudo detener a los presuntos asesinos de los periodistas, sin embargo, las investigaciones continúan.

Y fue con la ayuda de las Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Semar) así como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con los cuerpos policiales han podido brindar una rápida respuesta a los trabajos de inteligencia y capturar a los responsables.

Con información de Municipios de Puebla