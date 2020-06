Regreso a un segundo confinamiento sería letal para empresas

Redacción

Aguascalientes, Ags,-Llama la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) a no relajar las medidas sanitarias entre la población, de tal modo que se disparen aún más los contagios por el Covid-19 y se vuelva a un confinamiento.

El Presidente del organismo empresarial Raúl González Alonso, advirtió que sería catastrófico y letal para las empresas el volver a suspender labores.

Aceptó que existe el riesgo de que ello ocurra, por lo que insistió en que no se relajen en ningún momento las medidas preventivas, pues recordó que en esta Nueva Normalidad de ninguna manera se trata de que todo es como antes.

Dentro de las empresas se está siendo estricto en cuanto al cumplimiento a cabalidad de los protocolos, pues son los más interesados en no volver a parar y recuperar lo perdido.

Refirió que las medidas no son a imposición de nadie, sino que se trata de mecanismos que son para el bien de todos.

“Lo peor que nos pudiera pasar en estos momentos es que los contagios fueran de tal magnitud por un relajamiento de la población que nos pudieran llevar otra vez al confinamiento, situación que está latente”.