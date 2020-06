Llama Báez a adelantados a no comer ansias

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) Gustavo Báez, llamó a los adelantados en la búsqueda de candidaturas al 2021 a no comer ansias.

Puntualizó que primero se deberá de construir la base y luego determinar con que perfiles saldrán a enfrentar las próximas elecciones, entre ellas para presidentes municipales y diputados en Aguascalientes.

Tras de que en la víspera panistas como Paulo Martínez indicara que se está preparando para el 2021, el dirigente blanquiazul exhortó a todos los interesados con cargos públicos a que no se distraigan y se pongan a trabajar hasta que lleguen los momentos.

“En resumidas cuentas que no se distraigan, que permanezcan quietos porque esto va para largo”.

Subrayó que la mejor carta de presentación será el trabajo que cada uno de los interesados ha desempeñado, y no por el el hecho de adelantarse tendrán aseguradas candidaturas.

“Insisto que falta mucho, falta ver el tema de tiempos, convocatorias, reglas de la autoridad electoral, por eso repito que no coman ansias”.