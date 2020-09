Regreso a clases presenciales hasta que no haya garantías de seguridad:AEPF

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Asociación Estatal de Padres de Familia (AEPF), se pronunció porque el regreso a clases presenciales se de en el momento en que existan garantías para maestros y alumnos, sostuvo la presidenta, Viridiana Amaya Guerrero.

Indicó que si bien no hay como la impartición de clases presenciales, en estos momentos no ven condiciones de un regreso.

“Sabemos que los niños quieren regresar a las aulas, los papás también lo quieren al igual que los maestros, pero desafortunadamente en estos momentos no hay garantías para evitar contagios masivos”, dijo.

Más adelante Amaya Guerreroo indicó que hasta en tanto no se pase a semáforo verde y con la venia de las autoridades educativas y de salud, seguirán con las clases virtuales.

En última instancia la representante de los padres de familia detalló que el esfuerzo de los padres de familia está siendo doble al tener que llevar una supervisión más estricta en los trabajos de los hijos al igual que los mismos maestros, sin embargo no se expondrán a un regreso anticipado sin existir las condiciones idóneas para ello.