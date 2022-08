Registran vandalismo contra luminarias en la colonia Macías Arellano

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Persiste el vandalismo en contra del servicio de luminarias de la ciudad, reconoció Carlos España Martínez, titular de la Secretaría de Servicios Públicos del Ayuntamiento, quien citó el caso concreto de la colonia Macías Arellano, ubicada en la zona nororiente.

“Tenemos un problema serio y por lo que estamos metiendo un operativo en Macías Arellano. Lo comento con mucha responsabilidad, hay un grupo que nos está reventando de manera constante y haciendo de sus fechorías, pero ya estamos en colaboración con Seguridad Pública para tenerlos en el radar”, comentó el funcionario.

– ¿Nada más en la Macías Arellano o en otras colonias?

– No, regularmente en algunas zonas nos pegan. Ahorita ahí como que el objeto es el alumbrado.

España Martínez informó que las nuevas luminarias que fueron instaladas de manera reciente en zonas habitacionales cuentan con una cubierta antivandálica para evitar daños por piedras que sean lanzadas en forma intencional.

“Si vemos, ya las luminarias no están estrelladas y no es por hacer un llamado. El principal problema no es la unidad cuando tenemos una falla, sino la infraestructura que viene de años atrás o cuando nos retiran los cables”, remarcó.

El secretario de Servicios Públicos calculó que una luminaria apagada afecta alrededor de siete a diez viviendas particulares.