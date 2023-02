Regidores de Aguascalientes podrán revisar ampliamente las cuentas públicas 

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags.- En la última sesión ordinaria del cabildo de esta ciudad fueron aprobadas reformas a los artículos 12 y 96 del código municipal con el que se modifica la forma en que los regidores emitirán sus votos, dando oportunidad de emitir un voto razonado antes de que se célebre la sesión.

La regidora priista, Citlalli Rodríguez González, celebró estos cambios pues permitirá que los integrantes del cabildo puedan emitir un voto bien pensado y habiendo analiza

Este mes en una sesión extraordinaria se votarán las cuentas públicas del municipio capitalino correspondiente con el último trimestre y al anual.

Bajo este contexto, dijo: “aplaudo la decisión -de modificar el código municipal- porque, por primera vez, en la historia de una revisión de una cuenta pública, se va a dar la posibilidad de que el cabildo pueda presentar reservas de un apartado de las áreas del municipio”.

Más adelante Rodríguez González señaló que en las últimas sesiones de la Comisión de Hacienda, las votaciones no han salido por unanimidad por desacuerdo por el manejo de Ccapama, pero los puntos en contra no transitan porque legalmente no se tiene la posibilidad.

A partir de esta reforma, si se consideraran las reservas en lo particular yos regidores tendrán la posibilidad de presentarlas por escrito con 24 horas de anticipación, una vez discutidas en el cabildo, estás serán turnadas al Congreso del Estado para su revisión.

Finalmente subrayó que estas modificaciones, además de abonar a la transparencia y rendición de cuentas, se podrá ahondar más en la revisión de cómo se ejerce el presupuesto en ayuntamiento