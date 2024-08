Reforma judicial frenaría inversiones para Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Rogelio Padilla de León, líder del Sindicato de Trabajadores de la Industria Automotriz en el estado, advirtió que la reforma judicial que pretende imponer el presidente Andrés Manuel López Obrador a través de Morena en el congreso de la unión, no sólo rectores ta un retroceso para el país, sino además podría frenar las inversiones para México y Aguascalientes.

Destacó que hay incertidumbre entre los inversionistas por lo que está pasado con un Poder Judicial Federal que lleva ocho días paralizado.

“Las empresas requiere de seguridad jurídica para sus inversiones y en estos momento no la hay, entonces a no haber la misma prefieren meter freno”.

Se sumó a las voces que han criticado que la elección de jueces y magistrados se haga por elección o al mero estilo de Morena por tómbola.

Exigió respeto a las leyes y abogó por una reforma realmente integral que vea por una impartición de justicia pronta y expedita con total autonomía y lejos de improvisaciones.