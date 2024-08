Esperan en Jesús María lista de funcionarios que dirán adiós 

Raúl Muñoz

Jesús María, Ags.- En el Ayuntamiento alistan las liquidaciones para el personal que no continuará en la siguiente administración y en el caso de los titulares de secretarías, solo esperan la lista de los que no repetirán en el cargo para preparar su cheque, que contempla tres meses de sueldo.

El alcalde Antonio Arámbula López, indicó que está a la espera de reunirse con el próximo presidente municipal, César Medina quien le indicará qué funcionarios sí repetirán en el cargo y cuáles deberán ser liquidados.

“Tres meses (de sueldo) a todos los funcionarios de gobierno que liquidemos les damos tres meses”, dijo.

“Estoy esperando reunirme con César, para decirme quién quiere que le liquide o quién quiera seguir”.

Arámbula López aseguró que hay una bolsa para liquidaciones que considera recursos por 4 millones de pesos, además de que habrá dinero para que la siguiente administración pague las nóminas de los dos meses y medio que restan en el año, así como la prestación del aguinaldo.

Tiene que haber algunas liquidaciones, el Cabildo, el gabinete, algunos cambian”, señaló el edil, quien concluye su cargo el próximo 15 de octubre.

Indicó que en el caso de las regidoras y regidores del Cabildo, también se les dará una liquidación de tres meses de sueldo.

Sobre el proceso de entrega-recepción a la siguiente administración, indicó que está a la espera de que Medina concluya los foros que están organizando para integrar lo que será su plan de gobierno, para luego comenzar con las reuniones para el cambio de gobierno.

Sobre su futuro, Arámbula López comentó que aún desconoce a qué dependencia del Gobierno del Estado se incorporará o si sustituirá, en su caso, a algún integrante del gabinete, por lo que dijo, espera no llegar a incomodar a nadie.

“No tengo ni la menor idea, pero yo espero no perjudicar a nadie y que a lo mejor nada más sean movimientos, a fin de cuentas a veces hay cambios normales. No, no, yo no quiero perjudicar a nadie”.

“No me gustaría que se fuera alguien para que yo llegue”, comentó Arámbula López.