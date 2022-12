Reconoce SSPE un par de robos con violencia en carretera de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El secretario de Seguridad Pública, Manuel Alonso García, reconoció al menos un par de robos de vehículos con violencia, en la zona de la comunidad de Los Cuervos, Aguascalientes.

En rueda de prensa jefe policiaco mencionó que se ha reforzado la seguridad en la zona donde han ocurrido los accidentes, así como ya se abrió carpeta de investigación ante la fiscalía.

-¿Se maneja que traían armas largas?

-No, armas largas no, lo que hemos identificado en los análisis de algunos videos es de que es un arma corta e identificamos, digo por silueta, no por personalidad a una sola persona, un vehículo tipo camioneta y una motocicleta que lo acompaña.

Insistió en el trabajo del reforzamiento de la seguridad para dar con los presuntos responsables, por lo que se implementaron puntos de revisión finos y móviles por la zona donde se han dado los eventos.