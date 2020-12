Recomienda ISSEA evitar grandes reuniones familiares en Navidad

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Es ideal que las familias se abstengan de organizar grandes reuniones familiares durante las fiestas navideñas, con la intención de evitar más contagios de Covid-19, especialmente en adultos mayores, señaló el titular del Instituto de Servicios de Salud del Estado (ISSEA), Miguel Ángel Piza Jiménez.

En conferencia de prensa, el galeno comentó que a diferencia de otros años, la navidad de este 2020 es especial debido a la contingencia sanitaria, donde las reuniones masivas no deben hacerse.

Por ello, recomendó que las familias busquen otra estrategia para celebrar las fiestas correspondientes a este mes, sin tener el riesgo de contagiarse de Covid-19, protegiendo a los más vulnerables.

“Solamente recomendamos que si no se deben de hacer, no es necesario hacer una reunión masiva y familiar, no lo hagan, convivan la navidad de otra manera, busquen otra estrategia en la que podamos convivir con nuestros familiares para evitar los contagios”, dijo.

Indicó que aunque no hay un número determinado de personas que deben reunirse, lo ideal es que sólo celebren las familias que viven en un mismo domicilio.

“Lo ideal es que sólo esté la gente que convive todos los días en la casa, son las únicas personas que deben estar en esa casa, eso sería lo ideal, pero un número exacto no lo hay”.

Sobre las restricciones para los establecimientos en esta época, Piza Jiménez reiteró que éstos deberán acatar las indicaciones del Indicador Estatal Covid, dependiendo del grado de riesgo en el que se encuentren.

*Fotografía de archivo