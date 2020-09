Rechaza Alaniz sanciones para diputados del PAN que se rebelaron a dirigencia

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Guillermo Alaniz de León, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, descartó posibles sanciones para sus compañeros del blanquiazul, quienes fueron cuestionados por su propia dirigencia estatal tras haber cedido posiciones legislativas a Morena, el partido en el gobierno federal.

“Es parte de la vida cotidiana del Congreso, no entiendo por qué debería haber algún tipo de sanción. Esto no lo define una persona, lo define el pleno y en el pleno es la mayoría. No somos acreedores a la totalidad del control”, apuntó en entrevista.

La unidad de la bancada panista en el Legislativo local quedó cuestionada después que, en el pasado periodo extraordinario, un sector de la fracción se inclinó por darle posiciones a representantes de Morena, retirando a sus propios compañeros como fue el caso de Karina Eudave, quien de plano fue marginada de la comisión de Vigilancia. Esto les habría generado críticas de Gustavo Báez, líder local del partido.

“Creo que, en una situación de democracia, con diferentes fuerzas políticas, la mayor fortaleza que debe tener un Congreso deben ser las coincidencias y los acuerdos que se puedan tener entre grupos parlamentarios”, insistió Alaniz.

De paso, el coordinador de la bancada del PAN rechazó los señalamientos de su compañera Karina Eudave, quien le acusó abiertamente de no haberle informado de cambios que se avecinaban en comisiones.

“No, de ningún modo, tratamos de estar en contacto como coordinador. Cada diputado es un mundo, tiene su forma de ver las cosas, pero estamos en constante comunicación”, remarcó.